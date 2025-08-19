الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
بنك الكويت المركزي يوافق مبدئياً على تحول بنك الخليج إلى إسلامي

منذ دقيقة واحدة
بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي

أعلن بنك الخليج الكويتي، اليوم الثلاثاء، موافقة بنك الكويت المركزي “المبدئية” على تحوله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال بنك الخليج في بيان للبورصة الكويتية إن موافقة البنك المركزي مشروطة باستكمال كافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول خلال عام.

ووافق بنك وربة الإسلامي وبنك الخليج في مايو أيار على مقترح لدراسة جدوى عملية الاندماج فيما بينهما لخلق كيان مصرفي واحد متوافق مع الشريعة الإسلامية.

كما وقع البنكان في يونيو حزيران مذكرة تفاهم تتضمن سرية المعلومات المتعلقة بمشروع اندماجهما المقترح.

وأتم بنك وربة في أبريل نيسان الاستحواذ على كامل حصص شركة الغانم التجارية التي تملك 32.75 بالمئة من أسهم بنك الخليج، مقابل 498.16 مليون دينار (1.630 مليار دولار).

    المصدر :
  • رويترز

