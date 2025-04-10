بنك المشرق سيتعاون مع غولدمان ساكس لتقديم خدمات لعملاء أثرياء

دخل بنك المشرق، ومقره دبي، في شراكة مع غولدمان ساكس أست مانجمنت لتقديم خدمات الاستثمارات التقديرية والاستفادة من الطلب المتزايد على الإدارة الاحترافية للمحافظ الاستثمارية في منطقة الخليج.

وتأتي الخطوة مع تزايد عدد الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة الراغبين في استراتيجيات استثمارية متطورة في المنطقة. وقال بيان مشترك إن الخدمات الناتجة عن هذا التعاون ستكون متاحة اعتبارا من الشهر الجاري.

تسمح خدمات الاستثمارات التقديرية عادة لمديري المحافظ باتخاذ قرارات الشراء والبيع نيابة عن العملاء، بناء على أهداف استثمارية متفق عليها مسبقا ومدى الرغبة في المخاطرة، دون الحاجة إلى موافقة العميل على كل معاملة.

وتتزايد جاذبية استراتيجية الاستثمار هذه حول العالم مع طلب عملاء أثرياء محافظ استثمارية تدار احترافيا دون تدخل منهم مع قدرة على التكيف بسرعة مع تحولات السوق وبالتوافق مع أهدافهم المالية طويلة الأجل.

وقال فيبول كابور رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في بنك المشرق في البيان “يمثل تعاوننا الاستراتيجي مع غولدمان ساكس إنجازا محوريا في إضفاء الطابع المؤسسي على منصتنا الاستثمارية… يعزز هذا بشكل كبير قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتطورة والمعقدة لعملائنا”.

وقال فادي أبو علي الرئيس التنفيذي المشارك لغولدمان ساكس أست مانجمنت انترناشونال والرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن العلاقات القوية التي تربط بنك المشرق بعملائه تجعله شريكا قيما.

ولم يذكر البيان تفاصيل دقيقة عن الشراكة.

وأشرفت غولدمان ساكس أست مانجمنت، وهي ذراع الاستثمار للبنك الأمريكي، على أصول بقيمة بلغت قرابة 3.1 تريليون دولار في 31 ديسمبر كانون الأول وتستثمر في الدخل الثابت والسيولة والأسهم والبدائل والحلول متعددة الأصول.