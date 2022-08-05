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بنك الهند المركزي يرفع معدل الفائدة الرئيسي لتهدئة التضخم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2022 1:41 مساءً
البنك المركزي الهندي

البنك المركزي الهندي

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رفع بنك الهند المركزي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، الجمعة، وهي المرة الثالثة التي يرفع فيها المركزي الفائدة بهدف تهدئة التضخم المرتفع خلال العام الجاري.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراؤهم أن يرفع المركزي الهندي معدلات الفائدة بمقدرات يتراوح بين 25 و 50 نقطة أساس، بعد أن ارتفع التصخم في الهند خلال شهر يونيو بنسبة 7 بالمئة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالمركزي الهندي معدل الفائدة ليصل إلى 5.40 بالمئة.

وفي شهر مايو الماضي، رفع البنك المركزي الهندي معدل الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس بشكل مفاجئ، ثم رفع الفائدة مرة أخرى في شهر يونيو بمقدار 50 نقطة أساس.

ويترقب المستثمرون والتجار تعليقًا من محافظ البنك المركزي الهندي على توقعات معدلات التضخم والفائدة للعام الجاري، بهدف استشعار أية دلائل على تطبيق سياسة نقدية متشددة بالمستقبل.

    المصدر :
  • وكالات

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