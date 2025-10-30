الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
بنك اليابان يحافظ على سعر الفائدة مع الإشارة لاحتمال رفعه مستقبلاً

البنك المركزي الياباني

قرر بنك اليابان، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكداً في الوقت نفسه استعداده لرفعها تدريجياً إذا تحسّن الاقتصاد وفق التوقعات.
وأبقى البنك على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.5%، كما كان متوقعاً، فيما عارض عضوا مجلس الإدارة ناوكي تامورا وهاجيمي تاكاتا القرار، مجددين اقتراحهما السابق برفع الفائدة إلى 0.75%.
وفي تقريره الفصلي، عدّل البنك توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية المنتهية في مارس 2026 بشكل طفيف، ورفع توقعاته لمعدل التضخم للسنة المالية المقبلة.
وأوضح البنك أنه يتوقع وصول التضخم إلى 2% في النصف الثاني من فترة التوقعات الممتدة حتى مارس 2027، مؤكداً أن المخاطر على توقعات الأسعار “متوازنة تقريباً”.
وأشار إلى أنه “في حال تحقق توقعات الاقتصاد والأسعار، سنواصل رفع سعر الفائدة وتعديل مستوى الدعم النقدي بما يتوافق مع التحسن الاقتصادي”.

    المصدر :
  • رويترز

