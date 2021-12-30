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بنك بريطاني يحول ملايين الدولارات لعملائه عن طريق الخطأ

30 - ديسمبر - 2021
مصرف

مصرف

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ذكرت وسائل الإعلام أن بنك “ستاندرد” حول 130 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 175 مليون دولار) عن طريق الخطأ لبعض عملائه في المملكة المتحدة.

وأشارت وكالة “بي.بي.سي.” إلى أن “موظفي المصرف والذين يعملون في عيد الميلاد قاموا بتكرار عمليات التحويل لموظفي 2000 شركة بريطانية عن طريق الخطأ، وبالتالي، حصل بعض الموظفين على أكثر من مكافأة إجازة واحدة من صاحب العمل”.

وأضافت: “ذهبت (هدية عيد الميلاد) إلى 75 ألف عميل للبنك، وبلغ إجمالي حجم الحوالات الخاطئة أكثر من 175 مليون دولار”.

وتابعت: “تم اكتشاف الخطأ من قبل محاسب في شركة بريطانية، وبعد التحقق من مدفوعات راتبه، فوجئ بأنها تضاعفت بأعجوبة”.

وحاول البنك، بعد اكتشاف الخطأ، على الفور إعادة الأموال، لكن تعقيد الموقف يكمن في حقيقة أن العديد من العملاء قد تمكنوا بالفعل من تحويل جزء من الأموال الواردة إلى البنوك الأخرى أو سحب أو إنفاق علاوة غير متوقعة مدفوعة لهم.

ولجأ المصرف إلى المؤسسات الائتمانية للمساعدة في إعادة الأموال، ومع ذلك، فأنه “من غير المرجح أن يتمكن من إعادة المبلغ بالكامل”، حسب الوكالة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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