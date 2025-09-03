بنك "جيه.بي مورغان": تركيا ستقلص تخفيضات الفائدة بعد بيانات التضخم المرتفع

قال بنك “جيه.بي مورغان”، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي التركي سيقلص على الأرجح التخفيضات المخطط لها في أسعار الفائدة، بداية من 200 نقطة أساس فقط الأسبوع المقبل، بعد أن جاء التضخم في أغسطس آب أعلى من التوقعات متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات.

وجاء معدل التضخم أعلى من المتوقع، إذ بلغ نحو 33 بالمئة على أساس سنوي وأكثر من اثنين بالمئة على أساس شهري، وهي قراءات جاءت بعد الإعلان عن نمو اقتصادي أقوى من المتوقع في الربع الثاني من العام يوم الاثنين.

وقال بنك جيه.بي مورغان إنه يرى الآن مخاطر تهدد برفع توقعاته بوصول التضخم في تركيا في نهاية العام إلى 29.5 بالمئة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقوة الطلب المحلي خلافا لما كان سائدا فيما مضى.

ويتوقع البنك أن يرتفع التضخم إلى 31.8 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول لأسباب منها إعادة تسعير خدمات العودة إلى المدارس.

وقال جيه.بي مورغان في مذكرة بحثية إن البنك المركزي التركي “من المرجح أن يبقي سعر الفائدة أعلى بكثير من تضخم أسعار المستهلكين لمنع تحول الأتراك إلى الدولار، خاصة في ضوء الاضطرابات السياسية في الآونة الأخيرة”.

وسيعقد البنك المركزي التركي اجتماعا بشأن السياسة النقدية يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

ويتوقع بنك جيه.بي مورغان الآن خفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع 11 سبتمبر أيلول، بانخفاض عن 300 نقطة أساس كانت متوقعة سابقا.

كما يتوقع تخفيضات أخرى 200 نقطة أساس في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، مما سيجعل سعر الفائدة يصل إلى 37 بالمئة بحلول نهاية العام، وهو ما يزيد قليلا عن توقعات جيه.بي مورغان السابقة عند 36 بالمئة.