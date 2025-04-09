بنما: أمريكا اعترفت بسيادتنا على القناة

قالت بنما، اليوم الأربعاء “إن الولايات المتحدة اعترفت بسيادتها على قناة بنما”، رغم الخطاب المتشدد من واشنطن، بعد أن أعلن البلدان اتفاقات لتعزيز التدريب العسكري الأمريكي في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، في أول زيارة يقوم بها وزير دفاع أمريكي إلى بنما منذ عقود، إنه يرى القناة كأرض رئيسية ستؤمنها بنما مع الولايات المتحدة، وليس مع الصين.

وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي في العاصمة بنما سيتي “نساعد في استعادة قناة بنما من النفوذ الصيني الشيوعي”. ورفضت حكومة بنما بشدة مزاعم الولايات المتحدة بأن الممر المائي الرئيسي تسيطر عليه الصين.

لكن مسؤولين وخبراء أمريكيين حاليين وسابقين يقولون إن الولايات المتحدة لديها مخاوف أمنية مشروعة من الوجود الصيني في بنما تتضمن احتمال استخدام الموانئ والبنية التحتية الأخرى التي تمتلكها شركات صينية في التجسس.

وأثناء زيارة هيغسيث، أصدرت الولايات المتحدة وبنما بيانات مشتركة حول تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. لكن النسخة التي نشرها البنتاغون باللغة الإنجليزية لم تتضمن جملة وردت في النسخة التي نشرتها بنما باللغة الإسبانية وتحدثت عن سيادة بنما على القناة.

وكان نص الجملة كما يلي “بالإضافة إلى ذلك، اعترف الوزير هيغسيث بقيادة بنما وسيادتها غير القابلة للتصرف على قناة بنما والمناطق المتاخمة لها”.

وردا على سؤال عن اعترافه بسيادة بنما، قال هيغسيث “ندرك بالتأكيد أن قناة بنما تقع في بنما، وحماية السيادة البنمية من نفوذ خبيث أمر مهم”.

وأضاف هيغسيث “ولهذا، فحين يقول الرئيس ترامب إننا سنستعيد قناة بنما من النفوذ الصيني، فهذا ينطوي على شراكة للولايات المتحدة وبنما… ونحن ممتنون لأنهم رحبوا بقوات أمريكية على الأراضي البنمية بناء على دعوة من خلال تدريبات مشتركة دورية”.

وقال وزير الأمن العام في بنما فرانك أبريجو إن بنما لن تسمح بوجود قواعد عسكرية دائمة.

وأضاف للصحفيين “اعترف الوزير هيغسيث في الاجتماع الذي عقدناه على انفراد بسيادة بنما على قناة بنما”.