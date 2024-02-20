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بنيران المقاومة الفلسطينية.. قتيل جديد في جيش الاحتلال

منذ ساعتين
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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل جندي بنيران المقاومة خلال المعارك في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء إن “الرقيب معوز موريل، وهو مقاتل مظلي، توفي متأثرا بجراحه، والتي أصيب بها في الخامس عشر من الشهر الجاري، خلال المعارك في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وحتى اليوم، اعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل 575 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، من بينهم 236 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء اكثر من 29 ألف شهيد، وإصابة 69 ألفا و28 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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