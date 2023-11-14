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بنيران قوات الإحتلال.. استشهاد ما لا يقل عن 6 فلسطينيين بالضفة الغربية

منذ 58 دقيقة
جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

جنود اسرائيليون في الضفة الغربية

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ذكرت وزارة الصحة وتقارير إعلامية أن ما لا يقل عن ستة فلسطينيين استشهدوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في الضفة الغربية المحتلة بنيران قوات إسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مستشفى في مدينة طولكرم أن ثلاثة فلسطينيين على الأقل استشهدوا في قصف إسرائيلي نفذته طائرة مسيرة.

وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين آخرين بالرصاص خلال مواجهات وقعت في وقت سابق في مخيم طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة لاحقا استشهاد فلسطيني آخر برصاص قوات إسرائيلية في طولكرم.

يأتي تفاقم العنف بعدما شهدت الضفة مواجهات على مدى 18 شهرا، مما يثير مخاوف من احتمال اندلاع صراع أكبر في الضفة الغربية لتصبح جبهة جديدة في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتصاعد الغضب إزاء استمرار الحرب في الضفة الغربية وكذلك في العديد من مناطق العالم العربي وسط تزايد الدعوات لوقف إطلاق النار.

    المصدر :
  • رويترز

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