بنيران مباشرة.. شاهد لحظة تدمير دبابة روسية بصاروخ أوكراني

نشر حساب “متتبع الأسلحة الأوكرانية” على “تويتر”، الذي يتابع الحرب في أوكرانيا بشكل مكثف، مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير دبابة روسية في أوكرانيا.

وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه: “تدمير دبابة روسية بصاروخ مضاد من نوع (ستونغا بي) أوكراني الصنع”، من دون توضيح مكان الاستهداف.

وتحرص أوكرانيا على توثيق هجماتها على الجيش الروسي، في خضم حرب إعلامية توازي المعركة العسكرية المشتعلة بين الطرفين منذ نحو أسبوعين.

وصدت القوات الأوكرانية محاولة روسية لدخول مدينة خاركيف بشرق البلاد يوم الثلاثاء، وأحبطت عملية كان من المقرر أن ينفذها 120 مظليا روسيا بالقرب من الحدود، حسبما قال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية إن 5 أشخاص، من بينهم طفلان، قتلوا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء عندما هاجمت طائرات روسية بلدة مالين شمال غربي كييف ودمرت سبعة منازل.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن فيتالي جيراسيموف، النائب الأول لقائد الجيش الروسي الحادي والأربعين، قتل يوم الإثنين، ليكون الميجر جنرال الروسي الثاني الذي يُقتل خلال العمليات العسكرية بأوكرانيا، وفقما نقلت “رويترز”.

#Ukraine: A Russian BTR-82A APC and T-72 variant tank were destroyed by Ukrainian-made Stugna-P anti-tank guided missiles. pic.twitter.com/WMaR1E36Am

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 8, 2022