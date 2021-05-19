بن فرحان: هيمنة حزب الله على القرار السياسي تعطل أي إصلاح حقيقي

أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أن تصريحات وزير خارجية لبنان أقل ما يقال عنها إنها غير دبلوماسية وهي لا تعبّر عن الشعب اللبناني.

وقال: “هيمنة حزب الله على القرار السياسي تعطل أي إصلاح حقيقي”.

ويأتي هذا التصريح في وقت تنحى وزير الخارجية السابق شربل وهبة من مهامه بعد تصريح له عبر قناة “الحرة” أساء فيها للمملكة، كما وارتفعت أصوات الاحتجاجات منذ ليل الاثنين في لبنان رداً على التصريحات المسيئة التي أطلقها عبر قناة “الحرة” وأدت إلى توتر في لبنان والمملكة.

كما بدأت الفعاليات منذ صباح الأربعاء، بزيارة دارة السفير السعودي في بيروت. وشاركت وفود من كتل حزبية مختلفة بينها وفد حزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحركة أمل والقوات اللبنانية وغيرها من عشائر ورجال دين للتنديد بموقف وهبة المسيء بحق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي كافة.

ووصف وهبة السعودية ودول الخليج العربي بأوصاف غير لائقة خلال حوار تلفزيوني، ما زاد من سوء العلاقات بين البلدين سيما بعد قضية شحنة الكبتاغون إلى المملكة العربية السعودية.