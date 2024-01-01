بن غفير: الترويج لحل يشجّع على هجرة سكان غزة حل صحيح وعادل

دعا أكثر وزراء إسرائيل تطرفا إيتمار بن غفير، الاثنين، إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإلى تشجيع السكان الفلسطينيين على الهجرة.

وقال بن غفير خلال اجتماع لحزبه حسب ما نشر بنفسه على حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، “إن الترويج لحل يشجّع على هجرة سكان غزة ضروري، زاعماً أنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني”، وفق زعمه.

وناشد رئيس الوزراء ووزير الخارجية بأنها الفرصة المناسبة لتطوير مشروع يهدف إلى تشجيع هجرة سكان غزة نحو دول أخرى في العالم، كما ادعى.

وأكد أن خروج الفلسطينيين من قطاع غزة من شأنه أن يفتح أيضا الطريق أمام إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في أراضٍ فلسطينية، بحسب ما قاله.

كما تابع أن تشجيع هجرة سكان غزة سيسمح لإسرائيل بإعادة سكان المناطق الحدودية في قطاع غزة.

جاء ذلك متزامنا مع تصريح آخر لوزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا فيه، الأحد، إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، معتبرا أن فلسطينيي القطاع يجب أن يتم تشجيعهم على الهجرة إلى دول أخرى.

يشار إلى أن بن غفير الذي يتزعم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف وهو أحد رموز الاستيطان الإسرائيلي الذي تعتبره الأمم المتحدة غير شرعي بموجب القانون الدولي، كان اتُهم أكثر من 50 مرة عندما كان شابا بالتحريض على العنف أو خطاب الكراهية، وأدين في عام 2007 بدعم جماعة إرهابية والتحريض على العنصرية.

وكانت إسرائيل قد سحبت عام 2005 جيشها، ونحو 8 آلاف مستوطن من قطاع غزة الذي كان محتلًا منذ العام 1967 في إطار خطة انسحاب أحادية قدمها رئيس الوزراء حينذاك آرييل شارون.

وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يترافق منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر مع عمليات برية، عن استشهاد 21978 شخصا على الأقل، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، وسقوط 57697 جريحا منذ بدء الحرب، في وقت أصبحت معظم مستشفيات غزة إما خارج الخدمة أو متضررة ومكتظة.

واندلعت الحرب بعدما شنت حماس هجومًا غير مسبوق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر أودى بحياة نحو 1140 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات رسمية.