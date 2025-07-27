بن غفير: الحكومة رضخت لإرادة "حماس" وأتموا الاتفاق يوم الإجازة

ندد وزير الأمن القومي الإسرائيلي من أقصى اليمين، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بقرار الحكومة زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، ووصفه بأنه “استسلام لحماس”، وقال إنه تم استبعاده من المداولات.

وكتب بن غفير على مواقع التواصل الاجتماعي: “أبلغني مصدر في مكتب رئيس الوزراء، مساء السبت، أن مشاورة أمنية جرت بدوني خلال الإجازة”.

وأضاف بن غفير: “إنهم يعلمون جيدًا أنني، بصفتي وزيرًا للأمن القومي، متاح يوم السبت لأي حدث أمني مهم أو مشاورة” وفقا لما جاء في بيان نشرته “سي أن أن ”

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه سيفتح ممرات للمساعدات الإنسانية لدخول غزة، وسيوقف العمليات القتالية في مناطق معينة، وسط غضب عالمي إزاء موت المدنيين جوعا في القطاع.

ودافع بن غفير عن مواصلة الحرب في غزة، وعارض باستمرار أي وقف لإطلاق النار يتم التفاوض عليه مع حماس. ووصف القرار بأنه “استسلام” من شأنه أن يُعرّض الجنود الإسرائيليين للخطر ويؤخر عودة الرهائن المتبقين.

وقال بن غفير: “إن السبيل الوحيد للفوز في الحرب واستعادة الرهائن هو وقف المساعدات “الإنسانية” تماما، وغزو القطاع بأكمله، وتشجيع الهجرة الطوعية”.

وفرضت إسرائيل حصارا لمدة 11 أسبوعا على جميع المساعدات إلى القطاع بدءًا من مارسالماضي، وأعادت أخيرا توزيعها في أواخر مايو من خلال مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبحسب الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 1000 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في الأشهر التي تلت ذلك، وحذرت منظمات الإغاثة من انتشار “المجاعة الجماعية” في جميع أنحاء غزة.