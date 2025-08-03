الأحد 9 صفر 1447 ﻫ - 3 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بن غفير من باحة المسجد الأقصى: يجب إعلان السيادة الإسرائيلية على قطاع غزة بالكامل!

منذ 59 ثانية
بن غفير خلال اقتحامه للمسجد الأقصى. الأناضول

بن غفير خلال اقتحامه للمسجد الأقصى. الأناضول

A A A
طباعة المقال

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الأحد، إلى “احتلال كامل لقطاع غزة” و”إعلان السيادة الإسرائيلية على القطاع”.

وقال بن غفير من باحة المسجد الأقصى: “يجب أن نحتل كامل قطاع غزة ونعلن السيادة على كل القطاع ونشجع على الهجرة الطوعية”.

وتابع: “مقاطع الرعب التي تنشرها حماس تهدف إلى الضغط على دولة إسرائيل. ومن هذا المكان الذي أثبتنا فيه أنه يمكن فرض السيادة، يجب أن نوجه رسالة واضحة: أن نحتل كامل قطاع غزة، ونعلن السيادة عليه، ونقضي على كل عنصر من حماس، ونعمل على تشجيع الهجرة الطوعية”.

وأضاف بن غفير أن “هذه هي الطريقة الوحيدة لاستعادة الأسرى والانتصار في الحرب”، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق من الأحد، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 1251 مستعمرا، يتقدمهم بن غفير، اقتحموا المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف: “قاد بن غفير، صباح اليوم، مسيرة استفزازية للمستعمرين، برفقة عضو الكنيست من حزب “الليكود” الإسرائيلي عميت هاليفي”.

وأشارت إلى أن “المستعمرين أدوا طقوسا تلمودية، ورقصات، وصراخٍ عمّت أرجاء المسجد”، لافتة إلى أن”المتطرف بن غفير، قاد بعد منتصف الليلة الماضية، مسيرة استفزازية للمستعمرين للبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، لمناسبة ما يسمى ذكرى خراب الهيكل”.

    المزيد من أخبار العالم

    شاحنات محملة بالمساعدات تصطف بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في رفح، مصر، 28 يوليو 2025. رويترز
    غزة تحت القصف
    تقرير مصري: شاحنتا وقود ستدخلان غزة اليوم
    جهاز لقياس شدة الزلازل وتحديد مكانها- تعبيرية
    بعد زلزال وثوران بركان.. تحذير من تسونامي محتمل في كامتشاتكا الروسية!
    إطفائي يعمل في موقع ضربة جوية روسية بطائرة مسيرة، في بلدة دروزكيفكا، منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 2 أغسطس 2025. رويترز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا: إصابة 7 في هجوم صاروخي روسي على ميكولايف

    الأكثر قراءة

    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    الرئيس عون لقاسم: اسمع منّي يا شيخ
    بذور الشيا
    أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
    الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
    مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟