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بن غفير: يجب أن نحتل غزة ونبقى فيها

منذ 42 دقيقة
إيتمار بن غفير

إيتمار بن غفير

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جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير دعوته إلى احتلال القطاع الفلسطيني المحاصر.

ودعا في مقابلة مع القناة الـ 13 الإسرائيلية، الحكومة والقوات الإسرائيلية إلى احتلال غزة، والبقاء فيها حتى بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 اشهر.

كما اعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات أمام خيارين إما تبني اقتراحه واحتلال القطاع نهائياً أو السير بخطط وزير الدفاع.

حكم غزة

وكان غانتس طلب من نتنياهو مؤخرا مناقشة مسألة حكم غزة في حكومة الحرب المصغيرة، فضلا عن موضوع معبر رفح ومحور صلاح الدين (فيلادلفي) والآلية التي ستطرح لمنع استمرار تهريب الأسلحة إلى غزة.

كما دعا إلى تحديد سقف زمني للمفاوضات الدبلوماسية بالنسبة للوضع على الحدود مع لبنان.

يذكر أنه منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، دأب بن غفير على الدعوة إلى تكثيف الغارات على القطاع، وتهجير الفلسطينيين منه، وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة هناك.

كما عمد إلى تسليح آلاف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، ودافع عن انتهاكاتهم بحف الفلسطينيين.

    المصدر :
  • وكالات

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