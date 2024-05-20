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بن غفير يحث نتنياهو على تجاهل المحكمة الدولية والمدعي العام

منذ 43 دقيقة
نتنياهو وبن غفير
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حث وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الاثنين 20\5\2024 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بها ووصفهما بأنهما “معاديان للسامية”.

كما حث بن غفير على تكثيف الحرب على غزة حتى إلحاق “الهزيمة الساحقة” بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

هذا وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين إنه طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة.

من جهته ندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بوصفه “كارثة”.

وقال لابيد لأعضاء حزبه في الكنيست إنه يأمل في أن ينعقد الكونجرس الأمريكي ويندد بالإعلان.

كما قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لما ينسب لهم من دور في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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