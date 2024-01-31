بن غفير يدعو إلى "خطة تجريبية" لتهجير سكان غزة

دعا الوزير اﻹسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إلى بدء مشروع تجريبي لتهجير سكان قطاع غزة بمئات الآلاف، عبر استغلال حاجتهم. بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة “13”، مساء الثلاثاء، إن دعوة بن غفير جاءت خلال نقاش للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بعد قرار محكمة العدل الدولية الجمعة الماضي بخصوص دعوى “إبادة جماعية” رفعتها جنوب أفريقيا بحق “إسرائيل” في 29 كانون أول/ ديسمبر الماضي.

وزعم الوزير المتطرف، أن سكان غزة، “سيبيعون كلية للخروج من غزة.. يجب أن نستخدم هذا الأمر”.

وأعلنت محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 كانون ثاني/ يناير الجاري، رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى جنوب أفريقيا، وأمرتها باتخاذ تدابير “لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين”، وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.

وكان وزراء من أحزاب في الائتلاف الحكومي اليميني شاركوا مساء 28 يناير الجاري، في مؤتمر بالقدس الغربية دعا إليه حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، وروج لإعادة السيطرة على قطاع غزة والاستيطان فيه وتهجير سكانه.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 27 ألف شهيدا، و65387 مصابا بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.