بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى.. وحماس: خطوة استفزازية!

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأربعاء 8\10\2025، تحت حماية مشددة من قوات إسرائيلية. وهو ما نددت به حماس وقالت إنه “خطوة استفزازية متعمّدة”.

أفادت وكالة “وفا” بأن المستوطنين بقيادة بن غفير اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا “جولات استفزازية”، وأدَّوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع ثاني أيام عيد “العرش العبري”.

وحمل المستوطنون القرابين النباتية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، كجزء من طقوسهم الدينية لإحياء “عيد العرش العبري”.

أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن “سلطات الاحتلال تستغل الأعياد اليهودية للتصعيد في مدينة القدس، عبر تبرير الاقتحامات، وإغلاق منافذ المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، ومنع دخول أبناء شعبنا إليها، وقمع المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم، وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلمودية، وفرض وجودهم داخل المسجد”.

كما فرضت إسرائيل إجراءات مشدّدة في محيط وأبواب المسجد الأقصى المبارك، ونشر الاحتلال تعزيزات واسعة من قواته وشرطته، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ويأتي ذلك في خضم مباحثات غير مباشرة تجريها إسرائيل وحركة حماس في مدينة شرم الشيخ المصرية للاتفاق على الإفراج عن الرهائن، ضمن مقترح أميركي لإنهاء الحرب في قطاع غزة.