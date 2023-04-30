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بن غفير يوعز بتسهيل حمل السلاح للمستوطنين

منذ 44 دقيقة
مستوطنين- أرشيفية

مستوطنين- أرشيفية

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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير أوعز بتسهيل حمل السلاح للمستوطنين.

ونقل موقع “واللا” الإسرائيلي عن بن غفير قوله: “إننا نرى مرة تلو الأخرى أنه في أحداث إرهابية عديدة توجد أهمية كبيرة جدا لحاملي السلاح الشخصي المتواجدين في الموقع، وسنبذل كل ما بوسعنا كي نسمح لكل من يستوفي الاختبارات بالحصول على رخصة سلاح”.

وصادقت وزارة الأمن الإسرائيلية، الأحد، على تقليص إجراءات إصدار رخصة حمل السلاح وتقصير مدة إصدارها وذلك بإيعاز من وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت الوزارة 12 ألف رخصة حمل سلاح، في الأشهر الأخيرة، وبالرغم من الانتقادات لبن غفير.

وارتفع بشكل كبير عدد رخص السلاح التي أصدرتها وزارة الأمن القومي، منذ شباط/فبراير الماضي، في أعقاب تسهيلات أوعز بن غفير بها.

وأدت تعليمات بن غفير إلى ارتفاع عدد تراخيص حمل السلاح 5 مرات خلال شهر واحد، وتم إصدار 408 رخصة سلاح خلال يوم واحد، حسبما ذكر “واللا”.

تحذير إسرائيلي

وحذرت رئيسة حركة النساء العاملات والمتطوعات الإسرائيلية “نعمات”، حاغيت بِئير، من قرار بن غفير ووزارته، وقالت إن “سهولة إصدار تصاريح حمل السلاح ليست لمشكلة القدرة على الحكم، وإنما التعبير البديل عن انعدام القدرة على الحكم بتجسدها الأرعن”.

يذكر أن مجلس الوزراء الأمني المصغر في “إسرائيل” (الكابينيت) وافق في كانون ثاني/يناير الماضي، على إجراءات تسهل على الإسرائيليين حمل السلاح، وذلك بعد تصاعد عمليات إطلاق النار ضد المستوطنين وجنود الاحتلال في الداخل الفلسطيني المحتل، والمستوطنات الإسرائيلية.

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