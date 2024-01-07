بن غفير: أؤيد تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مسألة تهجير الفلسطينيين من القطاع بأنها “مسألة الساعة”.

وشدد بن غفير على ضرورة تشجيع الهجرة الطوعية من غزة، لافتاً إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين يرغبون في ذلك، على حد قوله.

وكان الوزير الإسرائيلي قد جدد، الأسبوع الماضي، الدعوة إلى “هجرة” الفلسطينيين من قطاع غزة بغض النظر عن رأي الولايات المتحدة التي دانت صدور مثل هذه المواقف.

وكتب بن غفير، ليل الثلاثاء، عبر منصة “إكس”: “الولايات المتحدة هي أفضل أصدقائنا، لكننا سنقوم قبل كل شيء بما هو لصالح دولة إسرائيل.. هجرة مئات الآلاف من غزة ستسمح للسكان في الغلاف (البلدات الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع) بالعودة إلى منازلهم والعيش بأمان، وستحمي جنود” الجيش الإسرائيلي.

ورد بن غفير على انتقاد الولايات المتحدة بشأن تهجير الفلسطينيين، قائلا إن إسرائيل ليست نجمة في العلم الأميركي.

ونددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان بشأن عودة مستوطنين يهود إلى غزة بعد الحرب الحالية مع “تشجيع” السكان الفلسطينيين على الهجرة.