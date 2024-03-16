بهدف استئناف محادثات وقف إطلاق النار.. رئيس الموساد غدا في الدوحة

كشف مصدر لرويترز اليوم السبت 16 آذار/مارس الجاري، انه من المتوقع أن يستأنف رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين في الدوحة غدا الأحد.

وأضاف المصدر أن المحادثات ستركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس في المفاوضات بما يشمل عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة.

يذكر أن واشنطن انتهت الخميس الماضي، من صياغة مشروع قرار بمجلس الأمن يدعم جهود التوسط في هدنة بغزة.

وتشهد غزة حصارا من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى مزيد من الأزمات داخل القطاع بالتزامن مع حرب الإبادة، وكانت العديد من المنظمات الأممية حذرت من مجاعة في القطاع الفلسطيني المدمر وانتشار الأوبئة، لاسيما مع عرقلة إسرائيل إدخال شاحنات المساعدات عبر البر من معبر رفح حيث لا تزال مئات الشاحنات مكدسة هناك بانتظار إجراءات التفتيش الصارمة التي تفرضها القوات الإسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم.