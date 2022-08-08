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بهذه التهمة.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة تورنادو كاش

منذ 34 دقيقة
اميركا

اميركا

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فرضت الولايات المتحدة اليوم الواقع في 8 تموز 2022 عقوبات على شركة تورنادو كاش لمزج العملات المشفرة، متهمة إياها بمساعدة قراصنة، بعضهم من كوريا الشمالية، على غسل إيرادات جرائمهم الإلكترونية.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة إن هناك تقارير بأن تورنادو كاش، وهي إحدى أكبر المنصات التي تعمل في مجال مزج العملات المشفرة، قامت بغسل أكثر من سبعة مليارات دولار من العملات المشفرة منذ إنشائها في عام 2019 .

ويجمد الإجراء الذي اتخذ اليوم أي أصول أمريكية لتورنادو كاش ويحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معها.

ويقول مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية تسيطر على آلاف القراصنة الذين يسرقون أموالا، بما في ذلك عملات مشفرة، لتمويل برامجها للأسلحة.

ونفت بيونجيانج تلك الاتهامات.

    المصدر :
  • رويترز

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