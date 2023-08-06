بوابة القرم.. أوكرانيا تقصف جسر تشونهار

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته موسكو، قوله إن جسر تشونهار المؤدي إلى شبه الجزيرة تضرر جراء هجوم صاروخي أوكراني، الأحد.

والجسر الذي يطلق عليه اسم “بوابة القرم” هو واحد من عدة جسور تربط بين شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو وضمتها من جانب واحد في عام 2014 من أوكرانيا، والبر الرئيسي لأوكرانيا.

ويقع الجسر على طريق يستخدمه الجيش الروسي للانتقال بين القرم ومناطق أخرى يسيطر عليها في أوكرانيا.

وكانت كييف قد استهدفت في يونيو حزيران الجسر نفسه، وهو واحد من بين عدد قليل من الروابط بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي لأوكرانيا.

وتوعد الجيش الأوكراني بشن مزيد من الهجمات ضد الجسور في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية.

في أكتوبر 2022، دمر الجسر جزئيا عندما انفجرت ناقلة وقود وألحقت أضرارا بجزء كبير من الطريق. سارع الكرملين إلى إلقاء اللوم على كييف في هذا الانفجار، وقال بوتين أنه عمل “تخريبي” من قبل أجهزة الأمن الأوكرانية.

وسارعت موسكو في إصلاح الجسر بعد الانفجار العام الماضي.