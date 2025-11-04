الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
بوادر انفراجة في أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي بعد أكثر من شهر على استمراره

منذ 41 دقيقة
السناتور الديمقراطي البارز ديك دوربين في الكابيتول بواشنطن -روبترز

ظهرت مؤشرات جديدة في الكونجرس الأمريكي على إحراز تقدم باتجاه إنهاء الإغلاق الحكومي الاتحادي المستمر منذ أكثر من شهر، إذ تحدث أعضاء بارزون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب يعيد فتح المؤسسات الحكومية.

الإغلاق الذي بدأ مع مطلع السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر، أدى إلى تعطيل تمويل العديد من البرامج والخدمات الاتحادية، من بينها المساعدات الاجتماعية ورواتب العسكريين وعمليات المطارات، وأجبر آلاف الموظفين الحكوميين على الحصول على إجازات مؤقتة. ويُقدَّر حجم الأموال المتأثرة بنحو 1.7 تريليون دولار، أي ما يقارب ثلث إجمالي الإنفاق السنوي للحكومة الأمريكية.

وقال جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، للصحفيين في الكابيتول: “أنا متفائل… أعتقد أننا نقترب من مخرج لهذه الأزمة”، في إشارة إلى إحراز تقدم في المحادثات مع الديمقراطيين حول تمويل الحكومة.

من جانبه، أبدى السناتور الديمقراطي ديك دوربين تفاؤله الحذر، قائلاً: “أشعر بذلك أيضاً، لكننا ما زلنا مختلفين بشأن كيفية التعامل مع تكاليف الرعاية الصحية”، في إشارة إلى الخلاف حول تمديد دعم التأمين الصحي الذي يوشك على الانتهاء.

وفي محاولة لكسر الجمود، قدمت مجموعة من النواب الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب مقترحًا توفيقيًا، يتضمن تمديد الائتمان الضريبي الموسع لقانون الرعاية الميسرة لمدة عامين، مع وضع حدود جديدة للدخل للأفراد المؤهلين للاستفادة منه، بحسب ما ذكره موقع أكسيوس.

ويأمل قادة الحزبين أن تمهد هذه الخطوات الطريق لإنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة الفيدرالية خلال الأيام المقبلة، بعد أسابيع من الشلل الإداري الذي طال قطاعات حيوية في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

