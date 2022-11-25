بوتين أمام أمهات جنود روس على خطوط النار.. "نشعر بآلامكن"!

الرئيس الروسي خلال لقائه بعدد من أمهات الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الجمعة 25-11-2022) مع 17 من أمهات الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا، وقال لمن فقدن أبناءهن في الحرب إنه والقيادة الروسية بكاملها يشاركونهن آلامهن.

وأسفرت الحرب في أوكرانيا عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الجنود من الجانبين، وفقا لتقديرات الولايات المتحدة. وفجر الغزو الروسي أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

ودفعت روسيا بمئات الآلاف من الجنود للقتال في أوكرانيا، بما في ذلك بعض من بين أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة التي أعلنها بوتين في سبتمبر أيلول.

والتقى بوتين مع الأمهات في مقر إقامته بضيعة نوفو أوجاريوفو خارج موسكو بمناسبة عيد الأم الروسي الذي يوافق يوم الأحد، وظهر الرئيس الروسي في مقطع مصور مسجل وهو يجلس مع الأمهات حول مائدة مستديرة وُضعت عليها أكواب الشاي وقطع حلوى وأطباق التوت الطازج. وابتسمت أمهات كثيرات لحظة دخوله المكان.

وقال بوتين إنه يتفهم قلق وخوف أمهات الجنود وآلام من فقدن أبناءهن في أوكرانيا. ومضى يقول “أود أن تعرفن أنني شخصيا وباقي قيادة البلاد نشعر بآلامكن”.

وقال بوتين وهو يتنهد ويكرر محاولته إبعاد شيء يسد حلقه “ندرك أنه لا شيء يمكن أن يعوض عن فقد ابن، خاصة للأم… نشارككن الشعور بهذا الألم”.

واستمعت الأمهات إلى ما يبدو أنها كلمة تمهيدية من بوتين لكن ما قلنه لم يُذع إلى الآن.

وقال بوتين إنه لا يشعر بأي ندم على شن ما يسميه “العملية العسكرية الخاصة” لروسيا في أوكرانيا، ووصف الحرب بأنها لحظة فاصلة وقفت فيها روسيا أخيرا في وجه هيمنة غربية متعجرفة بعد عقود من الامتهان في السنوات التي تلت سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وتقول أوكرانيا والدول الغربية إن بوتين ليس لديه ما يبرر ما تصفه بأنه غزو استعماري. وتقول أوكرانيا إنها ستقاتل إلى أن تطرد آخر جندي روسي من أراضيها.

اختلاقات وخداع وأكاذيب

فيما بدا أنها محاولة للرد على التقارير الإلكترونية عن المشكلات التي تواجه الجنود الروس في الحرب حث بوتين الأمهات على ألا يثقن بشبكة بالإنترنت.

وقال بوتين “لا يمكن أن تثقن بأي شيء فيها على الإطلاق. فيها جميع أنواع الاختلاقات والخداع والأكاذيب”.

وأشاد الرئيس الروسي بأبنائهن الذين يدافعون عما سماه نوفوروسيا التي تعني “روسيا الجديدة” وهو تعبير من عصر الإمبراطورية القيصرية يستخدمه القوميون الروس في وصف جزء من جنوب وشرق أوكرانيا تطالب به روسيا الآن.

وقال بوتين إنه يتحدث في بعض الأحيان بالهاتف مع جنود روس على الجبهة وإن كلماتهم تجعلهم أبطالا في عينيه.

لكن بعض أقارب الجنود الذين قُتلوا في الحرب قالوا إن الكرملين تجاهل نداءات لهم باستقبالهم.

وقالت أولجا تسوكانوفا رئيسة مجلس الأمهات والزوجات في رسالة على تيليجرام قبل اللقاء إن أولئك الأمهات سيوجهن الأسئلة “المناسبة” التي تم الاتفاق عليها معهن من قبل.

وأضافت “فلاديمير فلاديميروفيتش، هل أنت إنسان أو من أنت؟ هل لديك الشجاعة للقائنا وجها لوجه وعلى الملأ وليس اللقاء مع أمهات متفق معهن من قبل وأمهات هن في جيبك، إنما مع نساء حقيقيات جئن إلى هنا من مدن مختلفة ليقابلنك؟ ننتظر ردك”.

وكانت آخر مرة كشفت فيها روسيا عن خسائرها في 21 سبتمبر أيلول عندما قال وزير الدفاع سيرجي شويجو إن 5937 جنديا روسيا قُتلوا. لكن هذا الرقم أقل بكثير من معظم التقديرات الدولية.

وقدر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني الجاري أن روسيا وأوكرانيا تكبدتا خسائر بشرية بأكثر من 100 ألف جندي سقطوا بين قتيل وجريح.