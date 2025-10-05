بوتين: إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا سيدمر علاقات روسيا وأمريكا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ توماهوك يهدد بتدمير العلاقات الروسية الأمريكية.

وقال بوتين في مقطع فيديو نُشر اليوم الأحد “سيؤدي ذلك إلى تدمير علاقاتنا، أو على الأقل الاتجاهات الإيجابية التي ظهرت في هذه العلاقات”.

وفي وقت سابق حذر الكرملين) من مغبة إرسال صواريخ أميركية نوعية إلى أوكرانيا، وقالت إن ذلك سيؤدي إلى تصعيد خطير وسيحتم ردا مناسبا من موسكو.

وفي مقابلة تلفزيونية، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين حول احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ مثل “توماهوك”، مما قد يترتب على ذلك إمكانية شنّ هجمات في العمق الروسي.

وشدّد بيسكوف على أن هذا يُعدّ “مؤشرا بالغ الخطورة”، وأن موسكو تتابعه عن كثب. وأضاف “إذا حدث ذلك، فسيتطلب من روسيا الرد المناسب، وهذا بدوره سيؤدي إلى دوامة جديدة وخطيرة من التوتر”. وقال إن “أي سلاح لن يكون بمثابة عصا سحرية بالنسبة لأوكرانيا، ولن يغير مسار الأحداث”.

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من نظيره الأميركي دونالد ترامب تزويد بلاده بصواريخ كروز من طراز “توماهوك”.

وأضافت أن ترامب رفض الطلب، إلا أن نائبه جيه دي فانس، قال، في مقابلة أجرتها معه قناة “فوكس نيوز” الأميركية، إن واشنطن تدرس إمكانية توريد صواريخ توماهوك إلى دول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستنقلها بدورها إلى كييف