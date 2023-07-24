بوتين: اتفاق نقل الحبوب "فَقَد معناه".. ونتوقّع "حصادًا قياسيًا" هذا العام

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنّ بلاده انسحبت من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود، الذي يضمن التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية، لأنّ الاتفاق فقَد معناه.

وقال بوتين في مقال نُشر على الموقع الإلكتروني للكرملين في وقت مبكر اليوم الإثنين، إنّ “استمرار اتفاق الحبوب.. فقد معناه”، معتبرًا أنّ الغرب استغل الاتفاق بلا خجل من أجل إثراء الشركات الأميركية والأوروبية.

وكشف بوتين، الذي كتب مقاله قبل القمة الروسية الأفريقية الثانية، التي ستعقد في سان بطرسبرغ يومي الخميس والجمعة، إنّ روسيا تتوقع حصادًا قياسيًا هذا العام.

وتابع: “أريد أن أؤكد أنّ بلادنا قادرة على استبدال الحبوب الأوكرانية تجاريًا ومجانيًا، بخاصة وأننا نتوقع مرة أخرى حصادًا قياسيًا هذا العام”.

وأضاف بوتين: “ستواصل روسيا العمل بنشاط على تنظيم إمدادات الحبوب والأغذية والأسمدة وغيرها إلى أفريقيا”.

يأتي ذلك بعد أن قالت موسكو إنه تم تجاهل شروطها لتمديد الاتفاق، وانسحبت الأسبوع الماضي من الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا قبل عام بتصدير الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود، على الرغم من الحرب، للتخفيف من أزمة غذاء عالمية.

ومع ذلك، فإنّ المطالب الرئيسية التي قدمها بوتين الأسبوع الماضي لعودة روسيا إلى الاتفاق، لم تشر بشكل مباشر إلى الأغراض الإنسانية.

وبعد الانسحاب من الاتفاق، دأبت روسيا على قصف موانئ تصدير المواد الغذائية الأوكرانية بشكل شبه يومي. وأسفر هجوم أمس الأحد على ميناء أوديسا الجنوبي، عن مقتل شخص وإصابة العشرات.

هذا وتتنافس روسيا والغرب بشكل متزايد على النفوذ في أفريقيا. وعلى الرغم من أنّ موسكو لم تستثمر حتى الآن سوى القليل جدًا هناك، وفقًا لبيانات من الأمم المتحدة، إلا أنها كانت تنفذ حملة دبلوماسية لكسب دعم القارة.

وخلال تصويت الأمم المتحدة في مارس/ آذار 2022 لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، صوتت 28 دولة أفريقية لصالح القرار، لكن 25 دولة إمّا امتنعت عن التصويت أو لم تصوت على الإطلاق.