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بوتين: اقتصاد الغرب يعاني من خسائر كبيرة

منذ 41 دقيقة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - رويترز

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الغرب “يقتل نفسه اقتصاديا” بوقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، مؤكداً عدم قدرة الدول الغربية على فك الارتباط بواردات النفط والغاز من روسيا.

واعتبر الرئيس الروسي في كلمة له اليوم الثلاثاء بشأن تطوير قطاع النفط، أن الاقتصاد الغربي يعاني من خسائر كبيرة، بسبب القرارات التي اتخذت بشأن الطاقة الروسية، في إشارة إلى العقوبات الغربية التي أعقبت غزو روسيا لجارتها أوكرانيا.

وأضاف أن “الغرب يحمل روسيا مسؤولية التضخم في مجال الطاقة.. لكن الخطأ ملقى على عاتقهم”.

في غضون ذلك، أكد بوتين عمل موسكو على خلق الظروف الملائمة لمواكبة التطور في مجال الطاقة، وذلك رغم العقوبات الغربية.

يذكر أن المفوضية الأوروبية توقعت الحاجة إلى 195 مليار يورو، أو ما يعادل قرابة 206 مليارات دولار، للتخلي عن الطاقة الروسية، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي للوصول إلى إجماع حول قرار حظر النفط ضمن حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا والذي يعرقله الرفض المجري لحد الآن.

وفشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مساعيهم للضغط على المجر من أجل التخلي عن رفضها حظرا نفطيا مقترحا على روسيا، حيث قالت ليتوانيا إن الكتلة “رهينة دولة عضو واحدة”.

سيكون الحظر على واردات النفط الخام الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في أوائل مايو، أقسى عقوباتها حتى الآن ردا على غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير.

وكانت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة توقفتا عن استيراد النفط من روسيا، وهما أقل اعتمادا على مصادر الطاقة الروسية عكس دول أوروبا.

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