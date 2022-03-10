بوتين: العقوبات على روسيا غير مشروعة

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية بأنها غير مشروعة.

واتهم الرئيس الروسي الغرب بخداع شعوبه.

وقال بوتين إن خط نقل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا يعمل بكامل طاقته.

بدوره، قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الروسي يتعرض “لصدمة” وإن إجراءات تتخذ لتخفيف أثر ما وصفه بحرب اقتصادية “غير مسبوقة على الإطلاق” تشن على موسكو.

وفرض الغرب عقوبات كاسحة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف “اقتصادنا يتعرض الآن لتأثير الصدمة وهناك تداعيات سلبية يجري خفضها”.

ووصف الوضع بالمضطرب لكنه إن قال إنه يجري بالفعل اتخاذ إجراءات للتهدئة وإعادة الاستقرار.

وأضاف “هذا غير مسبوق على الإطلاق. الحرب الاقتصادية التي بدأت ضد بلدنا لم يشن مثلها من قبل. لذلك من الصعب للغاية التنبؤ بأي شيء.

وفي سياق متصل، خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، تصنيف الديون السيادية الروسية من “بي” إلى “سي”، في قرار يعني أنّ تخلّف موسكو عن سداد ديونها أصبح بنظرها “وشيكاً”.