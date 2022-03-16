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بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا مستمرة حتى النهاية

16 - مارس - 2022
آخر تحديث: 16 - مارس - 2022 4:31 مساءً
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على استنفاد كافة الأساليب الدبلوماسية لحماية الأمن القومي لبلاده.

وأوضح الرئيس الروسي في كلمة عن “العملية العسكرية في أوكرانيا”، أن أوكرانيا خططت بدعم من قوى غربية لشن عدوان علينا، لافتا إلى عدم السماح “بتحويل أوكرانيا إلى جبهة تستخدم في الحرب ضدنا”.

بوتين أشار في كلمته أيضاً إلى أنه لم يكن هناك خيار لحماية أمن القومي الروسي غير الهجوم على أوكرانيا، وأن الغرب يستخدم العملية العسكرية على أوكرانيا ذريعة لفرض العقوبات على بلاده.

وكشف الرئيس الروسي عن أن بلاده ستشهد ارتفاعا في مستوى التضخم والبطالة، وتابع: “سنتعامل مع تلك المشكلات”.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الوضع الراهن متأزم والمعركة مستمرة لتحديد النظام العالمي الجديد

وأوضح لافروف، في حديث مع قناة “آر بي كا”، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تسير بصعوبة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمل للتوصل إلى حل وسط.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها “أكثر واقعية”.

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما سمتهم “النازيين”، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

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