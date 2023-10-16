بوتين: العنف ضد المدنيين غير مقبول

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع زعماء إيران ومصر وسوريا والسلطة الفلسطينية الاثنين، وقال إن أي شكل من أشكال العنف ضد المدنيين غير مقبول.

هذا وأعلنت حركة حماس الاثنين، أن إسرائيل لم تستأنف ضخ إمدادات المياه لقطاع غزة رغم تعهدها بذلك، بينما رد مسؤول إسرائيلي بأنه يجري ضخ بعض المياه لمنطقة في جنوب القطاع.

وأوقفت إسرائيل ضخ المياه لسكان غزة في إطار حصار مشدد فرضته بعد أن اجتاح مقاتلو حماس بلدات وقرى في جنوبها يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وقالت إسرائيل أمس الأحد إنها تستأنف ضخ بعض الإمدادات بموجب اتفاق مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم السلطات في غزة إياد البزم الاثنين إن إسرائيل لم تستأنف ضخ المياه إليها.

وأضاف: “يعاني قطاع غزة من أزمة حادة جداً في توفر مياه الشرب” في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، مؤكداً أن إسرائيل <"لم تضخ أي لتر من مياه الشرب إلى أيّ من محافظات القطاع لليوم العاشر على التوالي، مما اضطر المواطنين لشرب مياه غير صالحة، وذلك ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين".