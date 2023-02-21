بوتين: الغرب "أخرج المارد من القمقم".. ومن المستحيل هزيمتنا

قبيل 3 أيام من الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، شنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على الغرب، متهمًا إياه ببدء الصراع في أوكرانيا، حيث قال: “هم من بدأوا الحرب وفعلنا كل شيء لمنعها”، معتبرًا أنّ الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تسعى إلى “سلطة غير محدودة” في الشؤون الدولية.

وأضاف بوتين في خطاب أمام البرلمان أن “تدفقات المال الغربية للحرب لا تنحسر والغرب أخرج المارد من القمقم”.

من جهة أخرى، أعلن بوتين تعليق روسيا لمشاركتها في معاهدة الأسلحة الاستراتيجية، قائلًا: لا ننسحب من معاهدة الأسلحة الاستراتيجية ولكن نعلق مشاركتنا بداية من اليوم.

كذلك توعد الرئيس الروسي بأنّه “لو نفذت الولايات المتحدة تجارب نووية فسنفعل المثل”، مشيرًا إلى أنّنا “نعلم أن عددًا من الأسلحة النووية الأميركية اقتربت من تاريخ انتهاء صلاحيتها”.

“من المستحيل هزيمتنا“

إلى ذلك، شدد على أن النخب الغربية هي المسؤولة عن التصعيد في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الغرب يسعى لتحويل صراع محلي إلى صراع عالمي.

كما تابع أن روسيا تواجه خطراً وجودياً، مؤكداً أنه “من المستحيل هزيمة بلادنا في أرض المعركة. وسنفعل كل شيء من أجل عودة السلام إلى أراضينا”.

خطوة بخطوة

وأوضح بوتين أن بلاده ستقرر مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خطوة بخطوة.

كما تابع: “فعلنا كل ما هو ممكن لحل مشكلة دونباس سلمياً، لكن الغرب أعد سيناريو مختلفاً”. فيما أردف أن كييف أجرت محادثات مع الغرب بشأن إمدادات الأسلحة قبل العملية العسكرية.

محاكمة “الخونة“

إلى ذلك توعّد بوتين بمحاكمة “الخونة” في روسيا، وقال إن “كل الذين اختاروا خيانة روسيا يجب أن يُحاسَبوا أمام القانون”، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأمر ليس عبارة عن “مطاردة ساحرات”.

محاولات لتدمير الاقتصاد الروسي

أما فيما يخص اقتصاد بلاده، فأكد بوتين أن موسكو تتحدى محاولات الغرب لتدمير الاقتصاد الروسي عن طريق حزمة غير مسبوقة من العقوبات.

وأضاف أن تريليونات الدولارات على المحك بالنسبة للغرب لكن تدفقات الدخل الروسي لم تنضب.

يأتي ذلك الخطاب قبل 3 أيام من الذكرى الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.