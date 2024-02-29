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بوتين: الغرب يحاول تدمير روسيا من الداخل

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 29 - فبراير - 2024 12:51 مساءً
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس خلال خطابه السنوي أمام البرلمان إن روسيا لن تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وجدد بوتين اتهامه للغرب بمحاولة تدمير روسيا من الداخل، وأشار إلى أن معظم المواطنين أيدوا قراره قبل عامين بإرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا فيما تسميها موسكو “عملية عسكرية خاصة”.

وأشار بوتين إن موسكو مستعدة للدخول في حوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي، لكنه أكد على رفض أي محاولات لإجبار بلاده على الدخول في مثل هذه المحادثات.

وذكر بوتين أن روسيا استخدمت أنظمة أسلحة متقدمة، بما في ذلك صواريخ زيركون الفرط صوتية، وإنها تتمتع بالتفوق العسكري في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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