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بوتين: القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا وفق الخطة

منذ دقيقة واحدة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، إن القوات الروسية تطور مواقعها يوميا على طول جبهة القتال في أوكرانيا وعلى كل الاتجاهات وإن التقدم يسير وفق الخطة.

ودفعت روسيا القوات الأوكرانية إلى التراجع في عدة مواقع على طول الجبهة في الأشهر القليلة الماضية رغم تلقيها مساعدات بمئات المليارات من الدولارات من الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال بوتين، خلال اجتماع في الكرملين مع وزير الدفاع الجديد أندريه بيلوسوف وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو وعدد من أبرز الجنرالات، إن أعمال الجيش “تسير وفقا للخطة” التي أقرتها هيئة الأركان.

وأضاف بوتين “كلما عملتم بفاعلية أكثر على الخطوط الأمامية، زادت فرصتنا في حل هذه القضية سلميا. هذا ما نسعى دائما لتحقيقه، وهو ما أتحدث عنه باستمرار”.

وفتحت القوات الروسية خلال الشهر الجاري جبهة جديدة في منطقة خاركيف التي تضم ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أجبر كييف على إرسال جنود من مواقع أخرى على خط المواجهة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أنها سيطرت على بلدتين جديدتين في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا وبلدة في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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