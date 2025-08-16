بوتين: المحادثات مع ترامب في ألاسكا كانت بناءة ونريد إنهاء الصراع في أوكرانيا سلمياً

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين كبار في الكرملين اليوم السبت إن زيارته إلى ألاسكا كانت “مفيدة للغاية وجاءت في وقتها”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأكد بوتين للمسؤولين خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون احترام روسيا لموقف الولايات المتحدة إزاء الصراع في أوكرانيا والذي قال إن موسكو تسعى إلى إنهائه سلميا.

وقال بوتين: “المحادثات مع ترامب كانت بناءة واتسمت بالصدق.”

كما أضاف بوتين: “روسيا تفضل الانتقال إلى حل جميع القضايا بالوسائل السلمية كما أنها تود إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا في أقرب وقت.”

وأشار الرئيس الرزسي الى أن قمة ألاسكا منحت روسيا فرصة لتوضيح موقفها بهدوء ودقة كما تم خلالها بحث جميع مجالات التعاون تقريبا مع الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” اليوم السبت أن الرئيس الروسي طالب بانسحاب أوكرانيا من منطقة دونيتسك الشرقية كشرط لإنهاء الحرب، لكنه أبلغ نظيره الأمريكي بإمكانية تجميد بقية خط المواجهة إذا تمت الاستجابة لمطالبه الرئيسية.

ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة القول إن بوتين قدم هذا الطلب خلال اجتماعه مع ترامب في ولاية ألاسكا أمس الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن بوتين أعلن أنه سيجمد خطوط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوريجيا الجنوبيتين مقابل السيطرة على دونيتسك.

القمة في ألاسكا

وأجرى ترامب وبوتين مباحثات لمدة 3 ساعات في اجتماع قمة بولاية ألاسكا الأميركية مساء الجمعة، قد يكون مفصليا في مسار الحرب في أوكرانيا التي تُشدد مع حلفائها الأوروبيين على ضرورة عدم استبعادها من أي تسوية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة، قال بوتين إن المحادثات كانت “مفيدة ومفصلة” وجرت في “أجواء بناءة”، مشددا على أن الحل في أوكرانيا “يجب أن يكون مستداما ويأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الأمنية”.

من جانبه، قال ترامب “حققنا بالفعل تقدما كبيرا اليوم”، لكنه أوضح أن “هناك نقاطا لم نتمكن من تجاوزها”، من دون الخوض في التفاصيل. وأشار إلى أن الشراكة الاستثمارية بين الولايات المتحدة وروسيا تحمل الكثير من الإمكانيات.