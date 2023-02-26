الأحد 6 شعبان 1444 ﻫ - 26 فبراير 2023 |
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بوتين: الناتو شريك غير مباشر في جرائم ارتكبتها أوكرانيا

منذ 6 دقائق
الرئيس فلاديمير بوتين

الرئيس فلاديمير بوتين

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تستمر الحرب الروسية الاوكرانية الى هذه اللحظة مع دخولها عامها الثاني، وسط ادانه غربية وسلسلة عقوبات وعزل روسي كبير.

هذا وجدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهامه الغرب بالسعي لتصفية روسيا، وأضاف، أن الدول الغربية تريد تقسيم بلاده إلى أجزاء صغيرة يسهل السيطرة عليها.

إلى ذلك اتهم حلف شمال الأطلسي بالمشاركة غير المباشرة في الجرائم الأوكرانية، وفق تعبيره وقال في حديث نقلته وكالة “تاس” الأحد:” الناتو شريك غير مباشر في جرائم ارتكبتها أوكرانيا ضد روسيا.

إلا أنه أشار إلى أن بلاده لا تمانع المشاركة في مناقشة التكافؤ النووي مع الحلف، وتابع قائلا إن على روسيا أن تأخذ في اعتبارها القدرات النووية للناتو.

كما دعا إلى ضرورة إخضاع قدرات بريطانيا وفرنسا النووية للرقابة.

أتت هذه التصريحات بعد أيام من تشديد بوتين على ضرورة أن تستعد بلاده لإجراء تجارب نووية إذا لزم الأمر، وأكد أن موسكو ستبدأ في حال أجرت الولايات المتحدة اختبارات نووية، منوها إلى أنه “يجب ألا يتوهم أحد أنه يمكن هدم التكافؤ الاستراتيجي العالمي”.

ومنذ انطلاق الصراع بين موسكو وكييف، دعمت الدول الغربية وفي مقدماتها الولايات المتحدة كييف بالعديد من الأسلحة المتطورة وأنظمة الصواريخ والدفاعات الجوية، والدبابات، إلا أن القوات الأوكرانية لا تزال تطالب بمزيد من السلاح لاسيما المقاتلات الجوية.

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