بوتين: الهجوم الأوكراني على بيلجورود "عملا إرهابيا"

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، إلى أن سلسلة الهجمات الصاروخية الأوكرانية على مدينة بيلجورود الحدودية الروسية والتي أسفرت عن مقتل 20 وإصابة 111 آخرين كانت “عملا إرهابيا” لن يمر دون عقاب، متوعدا بمزيد من الضربات على أهداف أوكرانية.

وقال بوتين خلال لقاء مع جنود في مستشفى عسكري في موسكو إن الهجمات – التي جاءت وسط ضربات جوية روسية مكثفة على مدينتي كييف وخاركيف الأوكرانيتين – “لن تمر دون عقاب”.

وأضاف أن روسيا ستواصل ضرب أهداف عسكرية “مهمة” في أوكرانيا. وتنفي روسيا اتهامات غربية وأوكرانية بأنها تستهدف البنية التحتية المدنية.

وفي حوار موسع مع الجنود قال بوتين إن مسار الحرب في أوكرانيا يتغير لصالح روسيا وإن موسكو تأمل في إنهاء الحرب ولكن بشروطها فقط.

ولم يتضمن خطاب بوتين التقليدي بمناسبة العام الجديد، الذي ألقاه أمس الأحد، سوى إشارة عابرة إلى الحرب في أوكرانيا في تناقض كبير مع خطاب العام الماضي.