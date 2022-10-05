بوتين: الوضع "سيستقر" في المناطق التي ضمتها روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الأربعاء 5-10-2022) إن بلاده ستعمل على استقرار الوضع في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها، في اعتراف غير مباشر بالتحديات التي تواجهها روسيا لبسط سيطرتها.

وتكبدت القوات الروسية خسائر فادحة في اثنتين من المناطق الأربع منذ يوم الجمعة، عندما وقع بوتين على مراسيم لدمجها في روسيا بعد استفتاءات نددت بها أوكرانيا والغرب ووصفتها بأنها قسرية وغير قانونية.

وقال بوتين في تصريحات تلفزيونية “ننطلق من حقيقة أن الوضع سيستقر، وسنكون قادرين على تطوير هذه الأراضي بهدوء”.

وقال المتحدث باسمه في وقت سابق إن المناطق الأربع تواجه عملية تكيف مكثفة، وإن الأمر سيكون صعبا.

ونتيجة لمكاسب حققتها أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية، لا تسيطر روسيا بشكل كامل على أي من المناطق الأربع. وفي اثنتين منها، لم ترسم روسيا بعد حدود الأراضي التي أعلنت ضمها.

وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائز لمعلمين بثه التلفزيون إنه يكن احتراما كبيرا للشعب الأوكراني.

وقال “نحن دائما، وحتى اليوم على الرغم من المأساة الحالية، نكن احتراما كبيرا للشعب الأوكراني وثقافته ولغته وما إلى ذلك”.

وقُتل عشرات الآلاف من الأوكرانيين وفر الملايين من ديارهم وبلادهم منذ أن أمر بوتين بالغزو في 24 فبراير شباط.