بوتين: جميع مقترحاتنا المتعلقة بالضمانات الأمنية واقعية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا توجد نقطة واحدة غير قابلة للتنفيذ في مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية.

وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الاثنين: “لا توجد نقطة واحدة نعتبرها غير قابلة للتنفيذ أو غير واقعية في مقترحاتنا التي أرسلناها إلى الناتو وواشنطن”.

واستغرقت المحادثات بين الرئيسين الروسي ونظيره الفرنسي الذي زار موسكو أمس الاثنين أكثر من خمس ساعات.

وأوضح بوتين أن الولايات المتحدة وحلف الناتو تجاهلا مباعث القلق التي عبرت عنها روسيا ضمن مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية.

وأكد أن المزاعم عن “التصرفات العدوانية” لروسيا غير منطقية، لأن الناتو اقترب من الحدود الروسية وليس العكس.

وكانت روسيا قد تقدمت بمقترحات حول الضمانات الأمنية لكل من الولايات وحلف شمال الأطلسي، وطلبت موسكو من في مقترحاتها وقف تمدد الناتو شرقا نحو الحدود الروسية.

وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكد أن “ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية لم تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الأساسية”.

ماكرون لبوتين: يجب أن يتصرف الجميع بالمسؤولية ولا بد من الحوار لضمان الأمن في أوروبا

من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة إبداء كل الأطراف المسؤولية في حل التوتر “الحرج” الذي يسود أوروبا على خلفية الأوضاع حول أوكرانيا.

وقال: “الأوضاع الحرجة في أوروبا تثير قلقا لدينا… لذا يجب أن نتصرف جميعا بشكل مسؤول. لقد وضعنا أسسا للحوار الشفاف والملزم والشامل عام 2019… هذا الحوار حيوي الآن لدرجة لم يكن عليها في أي وقت مضى، إنه ضروري، وهو الأمر الوحيد الذي سيتيح ضمان الأمن والاستقرار في القارة الأوروبية”.

وأردف: “يسرني أنه سيكون بإمكاني أن أبحث بشكل مفصل كل القضايا لنبدأ البحث عن رد جماعي مفيد بالنسبة إلى روسيا وأوروبا على حد سواء. مثل هذا الرد سيتيح تجنب الحرب وبناء الاستقرار والشفافية والثقة للجميع”.