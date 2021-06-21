الخميس 15 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين: خطر كورونا لم يتراجع والوضع يزداد سوءًا

21 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 3:02 مساءً
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،إن الوضع الوبائي لوباء كورونا قد تفاقم في بعض مناطق البلاد، مشددا على أن خطر فيروس كورونا لم يتراجع.

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع نواب مجلس الدوما، اليوم الاثنين: “لسوء الحظ، لم يتراجع خطر فيروس كورونا بعد، بل إن الوضع ساء في عدد من المناطق”.

وسجلت روسيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة تفشي الفيروس والسيطرة عليه.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا، 17378 إصابة جديدة بفيروس كورونا و440 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة توزعت على 84 إقليما، وسجلت العاصمة موسكو أكبر عدد منها، بلغ 7584 مقابل 8305 في اليوم السابق، تلتها المناطق المجاورة لمدينة موسكو حيث بلغ عدد الإصابات فيها 1811 إصابة، ثم مدينة بطرسبورغ التي سجلت 1046 إصابة جديدة بالفيروس.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و334204 أشخاص،
وتعافى من الإصابة 4 ملايين و878333 شخصا منهم 8361 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات 129801 حتى الآن.

وسعيا للحد من تفشي الوباء والسيطرة عليه اتخذت السلطات في روسيا عددh من الإجراءات منها فرض إلزامية التطعيم للموظفين في قطاعات الخدمات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لمزيد من الإقبال على التطعيم.

وقد فرضت السلطات في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعتها، التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا للموظفين في قطاع الخدمات الاجتماعية، في مسعى للحد من تفشي الفيروس.

كذلك اتخذت السلطات جملة من الإجراءات التحفيزية لمزيد من الإقبال على التطعيم.

    المزيد من أخبار العالم

    وزارة الدفاع الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تعلن إسقاط طائرتين وتدمير أسلحة أمريكية شرقي أوكرانيا
    جو بايدن
    بايدن: لن ننتظر إلى الأبد ردا من إيران بخصوص المحادثات النووية
    علم ليبيا
    البرلمان الليبي يرفض قرار حكومة طرابلس إقالة رئيس مؤسسة النفط

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    يشيع ظهور عروق زرقاء في القدم وتُسمى أيضًا دوالي القدم وهناك نوع أقل حدة من دوالي القدم يُسمى العروق العنكبوتية
    العروق الزرقاء في القدمين.. أبرز الأعراض وأفضل النصائح للتغلب عليها