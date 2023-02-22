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بوتين: روسيا تحارب أوكرانيا من أجل "أراضيها التاريخية"

منذ 48 دقيقة
الرئيس فلاديمير بوتين

الرئيس فلاديمير بوتين

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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن روسيا تحارب أوكرانيا من أجل “أراضيها التاريخية”.

جاء ذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي الرسمي عن بوتين في خطاب ألقاه بمهرجان وطني ضخم في العاصمة موسكو.

وتأتي التصريحات قبل يومين من دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عامها الثاني، وسط مخاوف من توسع النزاع شرقي أوروبا.

يومان فقط يفصلان عن الذكرى السنوية الأولى لإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء العمليات العسكرية على جارته أوكرانيا، في حرب، لم يكن بوتين يدرك أن تبعاتها وحجم خسائرها على الجانبين سيبلغ ما وصلت إليه اليوم.

وبسبب حجم الخسائر والدمار الكبير الذي أصاب عموم المدن الأوكرانية، بات من شبه المستحيل، الحديث عن أرقام دقيقة وإحصائيات موثقة لما أنتجته الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولكن ووفقاً للإحصائيات المعلن عنها حتى الآن، إليكم أرقام تقريبية، قابلة للزيادة بشكل يومي عن تكاليف الحرب التي شنها بوتين خلال عام كامل.ينت

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