بوتين: روسيا تعاني نقصاً في الأسلحة رغم زيادة الإنتاج

قال الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء “إن الجيش الروسي لا يزال يعاني نقصا في بعض الأسلحة بما فيها الطائرات المسيرة رغم الزيادة الكبيرة في الإنتاج”.

وأكد بوتين في اجتماع للجنة الصناعات العسكرية الحكومية أن جميع شركات الدفاع تقريبا لبت طلباتها بالكامل العام الماضي.

وقال في تصريحات تلفزيونية “على سبيل المثال، تضاعف إنتاج الأسلحة وأنظمة الاتصالات والاستطلاع والحرب الإلكترونية. واستلمت القوات أكثر من 4000 وحدة من الأسلحة المدرعة، و180 طائرة مقاتلة وهليكوبتر”.

وأضاف بوتين أنه تم إنتاج أكثر من 1.5 مليون طائرة مسيرة من مختلف الأنواع، بما في ذلك حوالي 4000 طائرة مسيرة ذات توجيه شخصي، وهي نماذج خفيفة الوزن مصممة للاستهداف الدقيق.

لكن بوتين عاد ليقول “أعلم جيدا، وكثيرون هنا ممن يشاركون في اجتماعنا اليوم يدركون تماما مثلي أنه لا يزال هناك نقص في هذه الأسلحة. ليست كافية”.

وأضاف “أنا متأكد من أن جميع خطط زيادة إنتاج المعدات اللازمة، وفي هذه الحالة الطائرات المسيرة، ستُنفذ بالتأكيد. إنهم ينتظرونها بفارغ الصبر على الجبهة”.

وتشير تصريحات بوتين إلى أن روسيا تعتزم زيادة إنتاجها العسكري في السنة الرابعة من حربها في أوكرانيا، حتى في الوقت الذي تُجري فيه محادثات مع الولايات المتحدة بشأن سبل إنهاء الصراع.

وحولت روسيا مصانعها الدفاعية إلى الإنتاج على مدار الساعة منذ بداية الحرب كما حصلت على كميات كبيرة من المعدات العسكرية من دول أخرى، بما في ذلك طائرات “شاهد” المسيرة من إيران، والمدفعية والصواريخ الباليستية وأنظمة الصواريخ من كوريا الشمالية.