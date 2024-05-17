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بوتين: روسيا تقيم منطقة عازلة في خاركيف لحماية حدودها

منذ 34 ثانية
بوتين

بوتين

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ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن القوات الروسية التي تتقدم في منطقة خاركيف الأوكرانية تقيم “منطقة عازلة” بهدف حماية المناطق الحدودية الروسية، لكنه قال إن السيطرة على مدينة خاركيف ليس جزءا من خطة روسيا في الوقت الراهن.

وأضاف بوتين، الذي أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي خلال زيارة دولة للصين، أن تقدم روسيا في الآونة الأخيرة في منطقة خاركيف جاء ردا على قصف أوكرانيا لمناطق حدودية روسية مثل بيلغورود.

وتابع “بالنسبة لما يحدث في منطقة خاركيف، فهذا خطأ (أوكرانيا) لأنها تنفذ هجمات وتواصل ذلك وللأسف تقصف أحياء سكنية في المناطق الحدودية من بينها بيلغورود”.

وأردف “المدنيون يموتون هناك. ومن الواضح أنهم يقصفون وسط المدينة بشكل مباشر فضلا عن المناطق السكنية. وقلت علنا إذا هذا استمر الحال، فسنضطر إلى إنشاء حزام أمني أو منطقة عازلة. هذا ما نفعله الآن”.

وقال بوتين عند سؤاله عما إذا كانت القوات الروسية تعتزم السيطرة على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، “بالنسبة لخاركيف، لا توجد مثل هذه الخطط في الوقت الحالي”.

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    المصدر :
  • رويترز

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