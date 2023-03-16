بوتين: روسيا تواجه "حرب عقوبات"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن روسيا تواجه “حرب عقوبات”، وذلك في أول خطاب رئيسي يلقيه أمام أقطاب الأعمال منذ إصداره الأمر بنشر عشرات الآلاف من قوات بلاده في أوكرانيا العام الماضي.

وأضاف بوتين أن روسيا تعيد توجيه دفة اقتصادها بسرعة نحو الدول التي لم تستهدفها بالعقوبات، وقدم الشكر لقادة الأعمال على جهودهم لمساعدة الدولة الروسية.

هذا وتستمر الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام، بحيث تم فرض عدد كبير من العقوبات على روسيا، والتي نجحت في الضغط على اقتصاد الدولة المعتدية ومع ذلك ، تواصل موسكو البحث عن ثغرات لتجاوز العقوبات لتواصل إرهابها ضد أوكرانيا.