بوتين: روسيا سترد على هجوم جسر القرم

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، هجوما تعرض له جسر يربط بين جنوب روسيا وشبه جزيرة القرم بأنه “عمل إرهابي”.

وجاءت تصريحات بوتين خلال لقاء تلفزيوني مع مسؤولين روس لتقييم آثار الهجوم.

وطالب بوتين المسؤولين بتقديم مقترحات ملموسة لضمان أمن الجسر الذي قال إن الهجوم ألحق به أضرارا جسيمة، وأن روسيا سترد على هجوم جسر القرم ووزارة الدفاع تعد مجموعة خيارات.

“مسيرات بحرية”

يشار إلى أن جسر القرم الذي يعد خط إمداد رئيسياً للقوات الروسية في أوكرانيا، كان تعرض لهجوم ليل الأحد باستخدام “مسيرات بحرية”.

وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (إس بي يو) أن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش.

كما أوضح لوكالة فرانس برس أن الهجوم على جسر القرم “هو عملية خاصة لجهاز إس بي يو والبحرية” تم تنفيذها “بواسطة مسيرات بحرية”.

“عمل إرهابي”

فيما أكدت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن “مدنيين هما رجل وامرأة قتلا في سيارة سياحية على الجسر” جراء الهجوم، لافتة أيضاً إلى أن ابنتهما أصيبت بجروح.

كذلك أضافت الهيئة المكلفة بالقضايا الإجرامية الرئيسية أن “التحقيق حدد ضلوع عناصر من أجهزة الاستخبارات وتشكيلات مسلحة في الإعداد لهذه الجريمة وتنفيذها”، معلنة فتح تحقيق بارتكاب “عمل إرهابي”.

18 كيلومتراً

وعن ملابسات الهجوم، قالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية في بيان، إنه وقع عند الساعة 03.05 (الساعة 00.05 بتوقيت غرينتش) ونفذته “مسيّرات بحرية”.

فيما لم يتعرض الجزء المخصص للسكك الحديد على الجسر لأضرار واستؤنفت الحركة قبل ظهر الاثنين، على ما أفادت سلطات القرم. واستؤنفت حركة العبارات أيضاً وطلب من سائقي السيارات استقلالها للعبور.

يذكر أن جسر القرم يمتد على مسافة 18 كيلومتراً ودشن العام 2018 بعد ضم شبه الجزيرة في 2014.