بوتين: روسيا ستصمد أمام العقوبات المفروضة عليها من الغرب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع عقد عن بعد لمنظمة شنغهاي للتعاون الثلاثاء إن بلاده ستصمد أمام العقوبات المفروضة عليها من الغرب وأمام “الاستفزازات”.

وقال بوتين إن موسكو تعتزم توطيد العلاقات مع دول المنظمة، ودعمت الانتقال إلى نظام التسويات بالعملات المحلية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.

وحذر بوتين من أن فرص نشوب صراعات وأزمة اقتصادية عالمية آخذة في التزايد.

كما واضاف بوتين الثلاثاء، إن روسيا تواجه مشروع تشكيل دولة مناوئة على الحدود.

واشار بوتين، أمام قمة منظمة شنغهاي، أن روسيا تسعى لتعزيز التعاون مع دول منظمة شنغهاي في مجالات الأمن والتجارة.

وتابع: “روسيا تواجه حربا هجينة غير مسبوقة”.

وأكد بوتين أن 80% من التعاملات التجارية مع الصين تتم باليوان والروبل، مشيراً إلى أن مخاطر الأزمات الاقتصادية العالمية في ارتفاع.

وأوضح أن روسيا تواجه العقوبات والتحديات عبر وحدة جبهتها الداخلية، وتقاوم بثقة وستقاوم العقوبات والضغوط الخارجية.

وقال بوتين، إن روسيا ملتزمة بتشكيل نظام عالمي قائم على القانون الدولي.