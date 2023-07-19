الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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بوتين: روسيا ستعود لاتفاق الحبوب إذا لبيت كل شروطها

منذ ساعة واحدة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، الدول الغربية مسؤولية “التشويه التام” لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انقضى أجله، لكنه قال إن روسيا ستعود للاتفاق “على الفور” إذا لبيت كل شروطها للعودة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو ستعتبر جميع السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية ناقلات محتملة لشحنات عسكرية، وذلك بعد أيام من انهيار الاتفاق الذي دأبت روسيا على انتقاده في الأسابيع الأخيرة.

وفي بيان نُشر على تطبيق تليجرام، قالت الوزارة إنها تعلن الأجزاء الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية من المياه الدولية في البحر الأسود غير آمنة للملاحة، وإن الدول التي ترفع السفن المتجهة للموانئ الأوكرانية أعلامها ستُعتبر أطرافا في الصراع إلى جانب أوكرانيا.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، أنّ روسيا تستهدف عمدًا مستودعات الحبوب والبنية التحتية في ميناء أوديسا.

من جهتها، أكدت روسيا أنه إذا لم تنفذ الأمم المتحدة بنود مذكرة متعلقة بالصادرات الزراعية الروسية في غضون ثلاثة أشهر، فإن موسكو لن تستأنف المحادثات حول الاتفاق الذي يسمح بتصدير المنتجات الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وصرحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية: “الأمم المتحدة لا يزال أمامها ثلاثة أشهر لتحقيق نتائج ملموسة، وإن كانت هناك نتائج ملموسة، فإننا سنستأنف المحادثات حول تلك المسألة الأوسع نطاقًا”.

    المصدر :
  • رويترز

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