السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوتين: روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا

منذ 13 دقيقة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا مضيفا أن مبادرة السلام الأفريقية وكذلك المبادرة الصينية يمكنهما أن تكونا أساسا للسلام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماع بوتين مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرج.

وقال بوتين إن من الصعب تنفيذ وقف لإطلاق النار بينما يشن الجيش الأوكراني هجوما.

ولفت بوتين إلى إنه لا توجد تغييرات بالغة ولا تكثيف للإجراءات على الجبهة الأوكرانية في الوقت الحالي.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي أن أوكرانيا فقدت 415 دبابة و1300 عربة مدرعة منذ الرابع من يونيو حزيران.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الأرقام التي ذكرها بوتين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الشرطة الأمريكية- أرشيفية
خطف ممرضة أمريكية وطفلها في هايتي
علم ألمانيا
احتجاجات مناهضة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف
احتجاجات ضد حكومة نتنياهو
للأسبوع الـ30.. تجدد التظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

الأكثر قراءة

أحمد ماضي
أحمد ماضي: فضل شاكر مظلوم.. وهذه هي الفنانة الأولى في العالم العربي!
انفجار في منطقة السيدة زينب
انفجار منطقة السيدة زينب.. حصيلة القتلى ترتفع والجرحى بالعشرات جنوب دمشق
الشيخ بهاء الحريري وابنته دانا
بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"