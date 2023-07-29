بوتين: روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن روسيا لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا مضيفا أن مبادرة السلام الأفريقية وكذلك المبادرة الصينية يمكنهما أن تكونا أساسا للسلام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماع بوتين مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرج.

وقال بوتين إن من الصعب تنفيذ وقف لإطلاق النار بينما يشن الجيش الأوكراني هجوما.

ولفت بوتين إلى إنه لا توجد تغييرات بالغة ولا تكثيف للإجراءات على الجبهة الأوكرانية في الوقت الحالي.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي أن أوكرانيا فقدت 415 دبابة و1300 عربة مدرعة منذ الرابع من يونيو حزيران.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الأرقام التي ذكرها بوتين.