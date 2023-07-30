بوتين: روسيا لا ترفض إجراء محادثات مع أوكرانيا.. ولكن!

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (السبت 29-7-2023) إن مبادرة أفريقية يمكن أن تكون أساسا للسلام في أوكرانيا، لكنه أوضح أن الهجمات الأوكرانية تجعل من الصعب تنفيذها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماع بوتين مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرج والاستماع إلى دعواتهم لموسكو للمضي قدما في مبادرتهم.

وقال بوتين “هناك بنود في مبادرة السلام هذه يتم تنفيذها.. ولكن هناك أشياء يصعب أو يستحيل تنفيذها”.

كانت رويترز قد ذكرت في يونيو حزيران أن الوساطة الأفريقية في الصراع يمكن أن تبدأ بإجراءات بناء الثقة يليها اتفاق لوقف العمليات القتالية مصحوبا بمفاوضات بين روسيا والغرب.

وقال بوتين إن أحدى النقاط في المبادرة تتعلق بوقف إطلاق النار “لكن الجيش الأوكراني في حالة هجوم.. إنهم يهاجمون.. ينفذون عملية هجومية استراتيجية واسعة النطاق. لا يمكننا وقف إطلاق النار في الوقت الذي نتعرض فيه للهجوم”.

وفيما يتعلق بمسألة بدء محادثات السلام قال بوتين “لم نرفضها.. ولكي تبدأ هذه العملية يجب أن يكون هناك اتفاق بين الجانبين”.

ويرفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكرة وقف إطلاق النار الآن لأن من شأن ذلك أن يترك لروسيا السيطرة على ما يقرب من خمس أراضي بلاده ويمنح قواتها الوقت لإعادة تجميع صفوفها بعد 17 شهرا من الحرب الطاحنة.