بوتين: روسيا مستعدة لمساعدة سوريا وتركيا بعد الزلزال العنيف

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، تقديم مساعدة لسوريا وتركيا بعد زلزال قوي بلغت شدته 7.8 درجة أودى بحياة أكثر من 500 وتسبب في إصابة الآلاف في البلدين.

وتحتفظ روسيا، وهي حليف وثيق للرئيس السوري بشار الأسد، بوجود عسكري قوي في سوريا. كما يرتبط بوتين بعلاقة قوية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سعى بلده للتوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر بوتين في رسالته إلى أردوغان اليوم الاثنين “تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق الناتج عن زلزال قوي في بلدكم”.

وأضاف “نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن”.

وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر “من فقدوا أحبائهم الحزن والألم”، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن منشآتها العسكرية في سوريا لم تتضرر بسبب الزلزال.